La selección chilena estuvo a la altura y venció con autoridad a Perú en el Clásico del Pacífico por 2-0 con tantos de Diego Valdés y Marcelino Núñez. Con esta importante vicotoria la Roja por fin pudo sumar de a tres y se mete en posiciones de clasificación para el Mundial 2026.

Este es el uno a uno de Bolavip respecto al rendimiento de los jugadores que mandó a la cancha el entrenador Eduardo Berizzo.

Brayan Cortés: En un partido donde no tuvo tanta actividad, estuvo muy bien cuando en el minuto 71 André Carrillo entró al área luego de ganarle en velocidad a Gary Medel, achicando de gran manera. Se siente el arquero titular de la Roja y traspasa esa confianza a su defensa.

Matías Catalán: Había mucha expectativa por lo que hizo ante Colombia, pero lamentablemente salió lesionado a los 10 minutos siendo reemplazado por Paulo Díaz.

La Roja vence por 2-0 a Perú en Santiago (Foto: Photosport)

Gary Medel: Tuvo algunos problemas con la velocidad de los peruanos, pero suple todo eso con el conocimiento del puesto, la ubicación y el liderazgo que le brota por los poros.

Guillermo Maripán: Como acompañante del Pitbull no tuvo un grandes problemas, tuvo duelos con Guerrero y se quedó en el camarín al término del primer tiempo por una lesión muscular.

Gabriel Suazo: Pese a tener al peligroso Advíncula por su banda, salió airoso de ese choque y estuvo muy bien en el gol de Marcelino Núñez cuando en un bosque de piernas habilitó de gran manera a Alexander Aravena.

Erick Pulgar: Sin brillar cumplió. Se ganó una tarjeta amarilla y por eso no estará ante Venezuela.

Víctor Felipe Méndez: Pese a que Eduardo Berizzo lo destacó en conferencia de prensa, se vio tímido y no mostró toda su potencialidad.

Rodrigo Echeverría: Despliegue y mucha entrega, no tuvo el nivel mostrado ante Colombia, pero respondió a la confianza del DT Berizzo.

Diego Valdés: Se echó al bolsillo la ola de críticas que siempre recibe cuando se viste con la camiseta de la selección chilena y está lejos de lo que hace en el América de México. Abrió la cuenta y fue el más peligroso de los chilenos.

Alexis Sánchez: Un partido para el olvido del Niño Maravilla, se enganchó, intentó salir desde el mediocampo, no gravitó, no desequilibró y no estuvo el nivel que le conocemos.

Ben Brereton: Por lucha y compromiso nadie puede criticar al delantero del Villarreal, pero claramente no marca diferencias jugando por la banda.

Matías Fernández: Ni en sus mejores sueños pensó en jugar este partido. Las lesiones de Catalán y Maripán hicieron que el ex Unión La Calera debutara. No fue Cafú, pero cumplió.

Alexander Aravena: Vital en el segundo gol de Chile. Rápido y atrevido le entregó refresco a la delantera de la Roja.

Marcelino Núñez: Increíble lo del jugador formado en Universidad Católica, entró en los últimos minutos para hacer un poco de tiempo y se encontró con el gran centro de Aravena para poner el 2-0 final.

¿Qué viene para la selección chilena?

La Roja debe viajar a Venezuela para enfrentar en Maturín a la Vinotinto. Partido que se jugará el martes 17 de octubre a las 18:00.