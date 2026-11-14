Fue tres veces campeón en Chile: el DT que se “metió por los palos” para asumir en La Roja

El exentrenador de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, es uno de los tres nombres que Felipe Correa le presentará a la Federación de Fútbol de Chile.

La carrera por encontrar al próximo entrenador de la Selección Chilena comienza a tomar forma y un viejo conocido del fútbol nacional aparece entre las alternativas. Se trata de Gustavo Álvarez, extécnico de Universidad de Chile y actual estratega de Liga de Quito, quien suma bonos para asumir el desafío de conducir a La Roja en el próximo ciclo de cara al Mundial 2030.

Según información de ESPN Chile, Álvarez es uno de los tres candidatos que el gerente de selecciones, Felipe Correa, presentará ante la nueva directiva de la Federación de Fútbol de Chile para definir quién estará al mando del combinado nacional.

Gustavo Álvarez dejó buenas sensaciones tras su paso por U. de Chile (Photosport).

El argentino que en Chile dirigió a la U y fue campeón con Huachipato, comparte la lista con Manuel Pellegrini, quien asoma como la principal opción para quedarse con el cargo. El Ingeniero todavía no define su continuidad en el Real Betis, cuyo contrato expira en junio de 2027.

El tercer nombre, en tanto, se mantiene bajo estricta reserva, lo que abre la interrogante sobre si podría tratarse de Marcelo Bielsa. El rumor por el rosarino se instaló en las últimas horas, luego que el periodista Rodrigo Hernández, asegurara en Radio ADN que la ANFP habría iniciado gestiones para convencerlo de un segundo periodo al mando de La Roja.

Álvarez, por su parte, cuenta con importantes antecedentes en el fútbol chileno: conquistó el Campeonato Nacional 2023 con Huachipato y, posteriormente, levantó la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025 con Universidad de Chile. Además, llevó a los azules hasta las semifinales de la Copa Sudamericana.

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En síntesis…