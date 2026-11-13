Destapan que la Selección Chilena habría iniciado gestiones para “convencer” a Marcelo Bielsa

El periodista Rodrigo Hernández aseguró que existen gestiones "en ciernes" para intener convencer al rosarino de volver a La Roja.

¿Se viene un bombazo en la Selección Chilena? Mientras La Roja se alista para enfrentar a Colombia este viernes en Cali en un nuevo amistoso, la búsqueda de un nuevo entrenador volvió a remecerse en las últimas horas luego que dieran a conocer el posible regreso de un histórico entrenador al ‘Equipo de Todos’ de cara al nuevo proceso rumbo al Mundial de 2030.

Se trata de Marcelo Bielsa, cuyo posible retorno fue revelado por el periodista Rodrigo Hernández en Radio ADN. Según el comunicador, existirían gestiones “en ciernes” para repatriar al entrenador argentino y concretar su segundo ciclo al mando del combinado nacional.

Chile sería una oportunidad para que Marcelo Bielsa lave su imagen tras el fracaso de Uruguay en el Mundial 2026. (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images)

El comentarista aseguró que existirían gestiones para intentar convencer al ‘Loco’, quien dirigió a Chile entre 2007 y 2011, ciclo donde La Roja clasificó al Mundial 2010 en un histórico segundo lugar en las Clasificatorias.

La posibilidad aparece luego de su paso por Uruguay, donde la Celeste quedó eliminada en la fase de grupos del Mundial 2026. El resultado marcó el cierre de una etapa que ahora podría abrirle la puerta a un eventual regreso al fútbol chileno.

La Roja, por su parte, lleva casi 17 meses de interinato con Nicolás Córdova, en un ciclo que definitivamente no terminó por convencer, y que ante Colombia tendrá una de sus últimas pruebas. ¿Será el momento de repatriar al ‘Loco’ al lugar donde fue feliz?

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En síntesis…