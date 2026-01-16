La Selección Chilena ha generado sorpresa y entusiasmo en la Kings League World Cup Nations, tras avanzar a la gran final del torneo, que enfrenta a las mejores selecciones de esta versión mundial de la Kings League.

El combinado nacional, capitaneado por Arturo Vidal, dejó atrás a España en una emocionante semifinal que terminó 5-5 y se definió en los shootouts, instancia donde Chile fue más efectivo y se quedó con el boleto a la final, la cual se disputará en el Allianz Parque, estadio donde hace de local Palmeiras.

La Roja ha contado con actuaciones destacadas de figuras como el arquero Matías Herrera, el capitán Mathías Vidangossy y el delantero Ignacio Herrera, quienes han sido claves desde la fase de grupos hasta llegar a esta instancia

Gerard Piqué y el rol de Arturo Vidal en la Selección Chilena

En este contexto, las leyendas del fútbol mundial han seguido de cerca la Kings League y su impacto. Gerard Piqué, exdefensor del FC Barcelona y uno de los impulsores del torneo, destacó la importancia de la presencia de figuras icónicas en la competencia, poniendo especial énfasis en el rol de Vidal con la Selección Chilena.

“Claro que ayuda que estén este tipo de leyendas involucradas en la competición le da más credibilidad si cabe aún al formato”, comenzó diciendo Piqué.

“Me acuerdo de Arturo Vidal que está aquí Chile en la final, pero Arturo Vidal fue de los últimos que si al final competía o no competía, pero él estuvo apretando para que al final Chile pues participara y aquí está en la final ¿No?”, recordó.

Arturo Vidal ha disfrutado cada uno de los partidos de Chile en la Kings League | FOTO: Captura

“Cuando los jugadores que participan en la Kings League ven a Arturo Vidal está siendo la cara visible, está reaccionando en todos los partidos, creo que tenía partido ayer y estuvo ahí presente, pues motiva aún más”, sentenció el ex zaguero que fue campeón de la Copa Mundial de la FIFA con España en 2010.

Horario y dónde ver la final del Mundial de la Kings League entre Brasil vs. Chile

La gran final de la Kings League World Nations 2026, que enfrentará a Brasil versus Chile , se disputará este sábado 17 de enero, a partir de las 19:30 horas de Chile.

La gran final será transmitida en televisión abierta por Canal 13, además de la señal de ESPN. En cuanto al streaming, el encuentro estará disponible a través de Disney+.