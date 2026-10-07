Iván Zamorano se derrite por figura de la Selección Chilena: “Este chico es un crack”

El legendario delantero quedó asombrado con la asistencia de Darío Osorio en el triunfo contra México en Los Ángeles.

La Selección Chilena dejó atrás sus pesadillas y consiguió una valiosa victoria 2-0 contra México en la fecha FIFA. El combinado nacional se impuso en el último encuentro de su gira internacional.

Tras dos derrotas al hilo, La Roja logró desahogarse y ello fue analizado por Iván Zamorano. El recordado atacante estuvo en la transmisión de Mega y llenó de elogios a una figura de Chile.

¿De quién se trata? Aplaudió la asistencia de Darío Osorio en el segundo gol del enfrentamiento. Para él, dicho toque para Vicente Pizarro lo hace un futbolista diferente, digno de la élite.

“Lo que hace Darío Osorio es de crack. Es de crack. A lo mejor no apareció tanto en el partido, pero son con estas jugadas las que uno dice: este chico es un crack“, indicó en pleno duelo.

Sobre la misma línea y festejando el tanto de Chile, agregó: “Va a rematar y… todo el mundo cree que va a rematar, pero le mete un pase a Vicente Pizarro. Notable la definición del hombre de Rosario Central”.

Iván Zamorano aplaude a Darío Osorio en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Iván Zamorano se ilusiona con la Selección Chilena

Tras el cierre del compromiso, el icónico delantero de La Roja -retirado desde 2003- confirmó su fe con el proceso que se comienza a cimentar. Ve una luz al final del largo túnel.

“Este es el camino a la credibilidad, a recuperar esa confianza en estos chicos de la Selección Chilena“, concluyó.