Iván Zamorano descarta a este DT en la Selección Chilena: “Hace rato lo vengo diciendo”

El recordado goleador le puso punto final al posible arribo de Manuel Pellegrini al combinado nacional. Ya no lo espera.

La Selección Chilena sigue buscando DT y las dudas son cada vez mayores en el puesto. En el intertanto, Iván Zamorano le soltó la mano a uno de los principales candidatos para asumir el desafío.

En conversación con Radio ADN, el recordado goleador abordó la incertidumbre sobre el futuro de Manuel Pellegrini y lo descartó para el combinado nacional. Llamó a dejar atrás su nombre.

Según comentó, el entrenador de 72 años no se hará cargo de la misión que todo el país anhela cumplir: regresar a una cita mundialista tras tres procesos fuera de manera consecutiva.

“Manuel con la selección… hace rato lo vengo diciendo, es un capítulo cerrado“, comenzó señalando el retirado atacante.

“Es el técnico más exitoso que hemos tenido en la historia y que, lamentablemente, no vamos a tener la posibilidad de poder tener en nuestra selección“, agregó.

Iván Zamorano no ve a Manuel Pellegrini en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Iván Zamorano descarta a Manuel Pellegrini en la Selección Chilena

Finalmente, el legendario delantero explicó los motivos por los que El Ingeniero no tomará las riendas de La Roja. Tiene su cabeza en otras labores y volver a su tierra natal no está entre sus planes.

“Está enfocado en lo que es el Betis, el trabajo día a día que a él le gusta. Pero sigue demostrando que deja una huella, un legado en los equipos que estuvo y lo que hace en el Betis es fantástico“, cerró.