Iván Zamorano elogia a este jugador de la Selección Chilena: “Transmite mucha seguridad”

El ídolo nacional, Iván Zamorano comentó el partido de 'La Roja' y destacó a esta gran figura.

La Selección Chilena reprobó su primer gran examen en esta Fecha FIFA en su enfrentamiento ante la Selección de Canadá, en donde los dirigidos por Nicolás Córdova sumaron una derrota tras caer por la cuenta mínima.

Después de este duelo, el ex futbolista Iván Zamorano tomó la palabra en Mega para analizar este partido, en la que indicó que es muy complicado poder sacar cosas en limpio en un compromiso que contó con dos expulsiones en el equipo de todos, pero aún así, resaltó el duelo de tres jugadores nacionales.

“Es difícil analizar un partido que se desvirtúa completamente cuando Chile se queda con nueve hombres, pero si hay algo que rescatar me quedo con la actitud, un poco con algunas cosas interesantes de algunos jugadores por ejemplo los dos centrales y el arquero”, partió señalando Zamorano.

Siguiendo en lo que fueron sus dichos, el ‘Bam-Bam’ quedó con mucho lamento, ya que esperaba en este partido ver algo diferente en la Selección Chilena, pero aquello se hizo complejo con las expulsiones.

Zamorano destacó a Vigoroux | Foto: Photosport

“En general, cuesta mucho analizar el partido con lo que realmente ha ocurrido, es un partido que uno busca para encontrar las piezas necesarias, un estilo de juego, jugadores que se quieren mostrar, pero lamentablemente así es muy complicado”, declaró.

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Zamorano elogia a Vigoroux

Concluyendo, Zamorano llenó de elogios al portero nacional, Lawrence Vigoroux, a quien lo destacó como la gran figura de la Selección Chilena en su amistoso ante Canadá, en la que vio al golero con una gran seguridad salvaguardando el arco de ‘La Roja’.

“La figura formidable de este arquero que hoy transmite mucha seguridad como lo es Vigoroux, analizándolo fríamente fue uno de los mejores hombres que hoy tuvo el equipo de Chile”, cerró.