Iván Zamorano y su importante consejo a Javier Correa: “Cuando eres el 9 de Colo Colo todo se…”

En Colo Colo ha habido noticias en las últimas horas y todo esto por lo que es la situación que involucra al delantero, Javier Correa, quien recibió dos fechas de suspensión por parte del Tribunal de Disciplina tras sus gestos posteriores al Superclásico ante la Universidad de Chile.

Sobre este tema, el ex futbolista nacional y de Colo Colo, Iván Zamorano conversó con la prensa y se refirió a esta situación, en la que recordó lo que fue el episodio que ya vivió el ‘Cacique’ tras la denuncia a Jorge Almirón, por la misma Universidad de Chile

“Ya nos pasó una vez con la U, fue con Almirón. Nos denunciaron por segunda vez, ahora es cada situación de cada club”, partió señalando Zamorano.

Siguiendo en esa línea, el ex futbolista también apuntó a la exposición que tiene Correa por su condición de centrodelantero del Cacique, en la que considera que el goleador debería evitar este tipo de polémicas por la repercusión que tienen sus actos.

Zamorano sale en defensa de Correa | Foto: Photosport

“Cuando eres el 9 de Colo Colo todo se ve mucho más. No hay que entrar en más polémicas”, declaró.

Finalmente, Zamorano abordó lo que es el gran presente que vive Colo Colo dentro de la Liga de Primera, en la que se mostró contento de que el equipo de Fernando Ortiz se encuentre cada vez más cerca del título.

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“Colo Colo vive un momento extraordinario, con 16 puntos del segundo, el paso del Tano Ortiz ha sido extraordinario, perfecto. Nosotros ahora estamos enfocados en ser campeón y vamos por buen camino”, cerró.