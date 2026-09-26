Este sábado La Roja inicia un largo camino rumbo al Mundial 2030 visitando a Canadá, en el primero de tres partidos amistosos que tiene agendados para esta triple fecha FIFA.
La Selección Chilena viajó a Norteamérica para enfrentar a los que fueron anfitriones del Mundial 2026, ya que la próxima se medirá con Estados Unidos y la subsiguiente ante México.
En esta gira el Equipo de Todos también estrena nueva casa televisiva, ya que los derechos de transmisión para el periodo 2026-2030 se los adjudicó Mega, que reempla a Chilevisión que los tuvo por dos periodos consecutivos.
La señal con sede en Vicuña Mackenna se llevó al relator Claudio Palma para que siga siendo la voz de la Selección, pero no así al comentarista Aldo Schiappacasse, que es reemplazado por una pareja.
La Roja sufre importante baja de última hora previo a su partido amistoso con Canadá: fue liberado de la convocatoria
Los nuevos comentaristas de La Roja
Se trata del ídolo nacional Iván Zamorano, exfutbolista y capitán de Chile en el Mundial de Francia 1998, quien formará dupla con el periodista Rodrigo Sepúlveda.
Claudio Palma junto a Rodrigo Sepúlveda e Iván Zamorano.
Este tridente debuta en pantalla este sábado 26 de septiembre desde las 20:00 horas, con transmisión en terreno del partido entre Canadá y Chile en el BMO Field de Toronto.
En síntesis
- Iván Zamorano y Rodrigo Sepúlveda reemplazan a Aldo Schiappacasse comentando partidos de Chile.
- Mega transmitirá a La Roja junto al relator Claudio Palma entre 2026 y 2030.
- 26 de septiembre a las 20:00 se juega el partido amistoso Chile contra Canadá.