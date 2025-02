Selección Chilena sub 20

La Selección Chilena sub 20 comenzó su participación dentro del Hexagonal final en el Sudamericano de la categoría que se disputa en Venezuela, en donde los dirigidos por Nicolás Córdova partieron con el pie izquierdo su expedición tras caer por 2-1 ante la Selección de Argentina.

El equipo de todos no se vio para nada preciso a lo largo del partido, en la que dentro de la primera mitad fue gran superado en gran parte del tiempo y en el cierre del partido fue cuando ‘La Roja’ tuvo su repunte, pero no le alcanzó para conseguir algún punto.

Tras lo que fue este compromiso, el delantero y capitán de Chile, Juan Francisco Rossel conversó con la transmisión oficial del encuentro y analizó lo que fue esta derrota, en la que hizo una ácida autocrítica por lo que fue el rendimiento del equipo.

Rossel molesto tras la derrota | Foto: FFCH

“Estoy caliente, creo que el primer tiempo no hicimos nada. Empezamos bien los primeros 30 minutos y de ahí bajamos. Nos hicieron goles muy fácil. En el segundo (tiempo) es la imagen de lo que tenemos que demostrar en el hexagonal“, declaró Rossel.

Finalmente, Rossel no quedó contento ni con su gol en la derrota ante Argentina, en la que deja muy en claro que los logros personales pasan a un segundo plano y no importan en demasía si no consigue positivos resultados grupales, por lo que busca sacudirse rápido de este mal estreno.

“Estoy haciendo goles, pero no conseguimos los resultados, así que los goles pasan a un segundo plano. Jugamos en dos días más, así que tenemos que sacarnos rápido esto”, cerró.

El próximo desafío de La Roja sub 20

Ahora la Selección Chilena se enfocará en lo que será su segundo compromiso dentro del Hexagonal, en la que deberá verse las caras ante Paraguay el viernes 7 de febrero a partir de las 22:00 horas.