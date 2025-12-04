El histórico ex delantero de la selección chilena, Reinaldo Navia, realizó una profunda crítica a los jugadores nacionalizados que en los últimos años han defendido la camiseta de La Roja.

El actual comentarista deportivo radicado en México conversó con Radio ADN donde lamentó que jugadores nacionalizados prefieran la selección chilena en desmedro de sus países de orígenes.

Jugadores nacionalizados como Laurence Vigoroux (en la imagen) o Ben Brereton han integrado las últimas nóminas de la selección chilena.

La dura crítica del ‘Choro’ Navia

“No me gusta que convoquen jugadores extranjeros a nuestra Selección, porque creo que no sienten lo mismo. Si no eres convocado en el país donde naciste, es porque no tienes calidad o no estás para jugar en una Selección”, lanzó el ‘Choro’.

En esa línea, el ganador del bronce olímpico en Sidney 2000 arremetió: “No entiendo por qué le quitan la oportunidad a un jugador nacional, a alguien que realmente siente los colores”.

Luego insistió en que “no estoy de acuerdo con los naturalizados, no me gusta tampoco que convoquen jugadores extranjeros a nuestra selección. Acá en México también pasa y siempre lo sigo criticando y lo sigo hablando”.

Por último el recordado atacante del América de México criticó duramente el interinato de Nicolás Cordova en la selección adulta: “Conozco al Nico, fuimos compañeros y convivimos mucho en algún momento. Creo que él ha tenido oportunidades en la Selección y no ha dado el ancho”, dijo.

“Lamentablemente, se topó con un cambio de generación y no tiene la materia prima para poder competir”, cerró.

