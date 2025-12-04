La Selección Chilena no logró clasificar al Mundial 2026 en Canadá, Estados Unidos y México, pero en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) no bajan los brazos y ya comienzan a planificar las próximas Eliminatorias rumbo a 2030.

Tras la finalización del contrato con Chilevisión luego de la Copa del Mundo en Norteamérica, el organismo deberá buscar una empresa que se haga cargo de los derechos de transmisión de La Roja.

Y pese a que en Conmebol aún no han definido el formato de las Eliminatorias, el presidente Pablo Milad busca anticiparse y cerrar con tiempo el mejor contrato de transmisión posible.

Comienza la planificación para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030 | FOTO: Sipa/Photosport

Solo uno de los tres oferentes conocidos es chileno

En ese contexto, desde Radio ADN revelaron que hay cuatro compañías interesadas, de las cuales ya se conocen tres.

Mediapro: la que transmite la mayoría de los partidos del fútbol chileno en todas sus categorías y tiene a su cargo el VAR.

la que transmite la mayoría de los partidos del fútbol chileno en todas sus categorías y tiene a su cargo el VAR. Lions : la empresa argentina que organizó la gira de La Roja por Rusia.

: la empresa argentina que organizó la gira de La Roja por Rusia. Megamedia: cuyo canal Mega ya transmitió dos encuentros del Equipo de Todos, frente a Bolivia y Brasil.

Ahora solo queda conocer cuál será la cuarta compañía interesada y la decisión que tomará finalmente Milad y la ANFP respecto a este importante tema.

En síntesis…