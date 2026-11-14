El periodista deportivo fue severo con la transmisión de su ex casa televisiva en este nuevo ciclo de la Selección Chilena.

La Selección Chilena sufrió una nueva derrota el viernes en su visita a Colombia, donde cayó por 1-0 en el primero de los dos partidos amistosos de este fecha FIFA de noviembre.

Este fue el cuarto partido de La Roja que fue transmitido por las pantallas de Mega, canal que se adjudicó los derechos televisivos para este nuevo ciclo rumbo al Mundial 2030.

Pero las transmisiones del canal con domicilio en Vicuña Mackenna 1370 han recibido varias críticas, apuntando al populismo y nacionalismo del tridente conformado por el relator Claudio Palma, el comentarista Rodrigo Sepúlveda y el exfutbolista Iván Zamorano.

Es más, el periodista Rodrigo Herrera en diálogo con BOLAVIP salió a dar su opinión sobre aquello, pues gran parte de su carrera la hizo en aquella casa televisiva.

“Yo entiendo que el proyecto deportivo del área de Mega está también en formación, buscando algo, pero claro, caen a veces en el impulso de empujar al equipo como si fueran hinchas y eso no está bien”, comenzó analizando.

Aunque cree que las transmisiones van a ir mejorando, construyendo también una identidad que es lo que le estaría faltando al área deportiva de Mega.

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“Pero hay que darle tiempo y que se consolide. Yo vi a Iván Zamorano sobre todo en las transmisiones de Telemundo, antes en Univisión cuando transmitía fútbol mexicano. Iván va a dar, Claudio un tipo de mucha experiencia, también Sepu. Así como Chile necesita una identidad, que no la tiene, la transmisiones también”, indicó Herrera.

Un mal partido de la Selección Chilena

En la instancia, el comunicador también se refirió al partido de Chile, que lo consideró malo y donde el equipo de Nicolás Córdova fue el peor de los dos equipos.

“Este es un equipo que me pareció de futbolito, aguantó media hora, se cansó, perdió la forma, perdió el norte, se puso impreciso. Entiendo que jugar con Colombia es complicado de visita, pero en el fondo la primera media hora insinuó un mejor Chile y después se vino a piso, no alcanzó. Es un partido malo donde Chile fue el peor, esa es la verdad”, concluyó.

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La Roja se inclinó por 1-0 frente a Colombia en Cali. (Foto: Oswaldo Paez, Vizzorimages/Photosport)

En síntesis