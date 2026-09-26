Este sábado La Roja tiene su primer compromiso de la gira por Norteamérica, donde estrenará nueva casa televisiva.

La Selección Chilena vuelve a saltar a la cancha en esta triple fecha FIFA luego de no haber estado en el Mundial 2026. Su primer partido amistoso será ante Canadá, el primero que tiene La Roja en la gira por Norteamérica.

Los dirigidos por Nicolás Córdova visitan al equipo de la Hoja de Arce, que viene de una histórica presentación en la Copa del Mundo en la que fue uno de los anfitriones, donde llegó hasta octavos de final.

Mientras que para el combinado austral significa dar inicio de forma oficial a un nuevo ciclo rumbo al Mundial 2030, en el que tendrá nueva casa televisiva.

Así es, porque esta jornada La Roja comienza el camino de la mano de otro canal nacional, luego de dos periodos junto a Chilevisión.

El nuevo canal de La Roja

En la última licitación el canal que se adjudicó los derechos de televisación de la Selección Chilena para el periodo 2026-2030 fue Mega, que los había tenido anteriormente entre 2014 y 2018, cuando Chile quedó fuera del Mundial de Rusia.

La estación televisiva con sede en Vicuña Mackenna pagó en enero 27 millones de dólares a la ANFP/FFCh, para que los partidos de La Roja vayan por sus señales, partiendo por esta triple fecha FIFA de septiembre-octubre.

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Para este nuevo ciclo junto a La Roja, Mega le levantó a Chilevisión el popular relator Claudio Palma, quien seguirá siendo la voz del ‘Equipo de Todos’, aunque esta vez estará acompañado por los comentarios de Iván Zamorano.

Claudio Palma se cambió a Mega para seguir relatando los partidos de La Roja.

¿A qué hora es el partido de Canadá vs. Chile?

El partido amistoso entre Canadá y Chile se juega este sábado 26 de septiembre a partir de las 20:00 horas de nuestro país, en el estadio BMO Field de Toronto.

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Luego, La Roja tiene dos compromisos agendados: contra Estados Unidos el martes 29 de septiembre a las 21:00 horas y frente a México el martes 6 de octubre a las 19:30 horas.