La Selección Chilena confirma acuerdo: este canal de TV transmitirá todos sus partidos

La Roja reveló que Mega será el encargado de emitir los encuentros hasta el 2030. Un pacto de larga duración.

La Selección Chilena vivirá un importante cambio durante el segundo semestre de 2026. El combinado nacional tiene nuevo canal para sus partidos: el acuerdo fue ratificado de manera pública.

A través de sus redes sociales, La Roja confirmó que Mega transmitirá todos sus encuentros hasta 2030. La adquisición de los derechos fue revelada tras una larga espera de los hinchas.

“La Roja tiene nueva casa televisiva. ¡Bienvenido Mega!“, comenzó indicando el comunicado en las plataformas digitales.

Sobre la misma línea, la misiva de La Roja agregó: “Será la señal oficial de nuestras Selecciones Nacionales hasta el año 2030“.

De esta forma, se deja en el pasado la licitación alcanzada por Chilevisión, que duró aproximadamente siete años (2019-2026). ¿Cuándo debutará la nueva estación del Equipo de Todos?

La Selección Chilena será transmitida por Chilevisión. (Imagen: Photosport)

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La Selección Chilena espera su siguiente amistoso

El próximo duelo de La Roja (a nivel masculino) será el sábado 26 de septiembre. En dicha ocasión, el combinado nacional se medirá contra Canadá en horario por confirmar.

Luego, se enfrentará a Estados Unidos (29 de septiembre) y luego lo hará contra México (6 de octubre). Una planificación que tiene un objetivo: las Eliminatorias Sudamericanas que arrancan en septiembre de 2027.