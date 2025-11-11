La Selección Chilena tiene hoy su último duelo dentro de la fase de grupos en el Mundial sub 17, en donde el equipo de todos se enfrentará ante la Selección de Canadá en un duelo clave por el grupo K

El equipo comandado por Sebastián Miranda espera poder sumar una victoria y que se den ciertos resultados para poder lograr avanzar a la próxima ronda del torneo, ya sea como segundo del grupo o como mejor tercero.

Para este partido, el DT nacional alineó a su mejor once para este partido, en la que Chile tiene que conseguir como sea la victoria para optar a la clasificación a la próxima ronda del Mundial.

La formación de Chile es con: Vicente Villegas en portería; Martín Jiménez, Bruno Torres, Francisco Daza, Alonso Olguin y Matías Orellana en la defensa; Matías Paris, Nicolás Pérez en el mediocampo; Ian Alegría, Zidane Yáñez y Antonio Riquelme en el ataque.

La Roja va por el triunfo | Foto: La Roja

El duelo entre Chile y Canadá se disputará a partir de las 09:30 horas en el Aspire Zone, en la cancha número 8 en Doha, Qatar.