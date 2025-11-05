La Selección Chilena tiene hoy su estreno dentro de lo que es el Mundial sub 17, en donde el equipo de todos se enfrentará ante la Selección de Francia en su debut por el grupo K.
El equipo comandado por Sebastián Miranda espera poder arrancar con el pie derecho su expedición dentro de esta cita planetaria, en donde se estrenará ante el gran favorito del grupo.
Para este partido, el DT nacional alineó a su mejor once estelar para este estreno mundialista, en la que ha trabajado con todo para llegar de la mejor forma a este torneo.
La formación de Chile es con: Vicente Villegas en portería; Martín Jiménez, Bruno Torres, Francisco Daza, Jaime Poblete y Matías Orellana en la defensa; Matías Paris y Sebastián Vargas en el mediocampo; Ian Alegría, Yastin Cuevas y John Cortés en el ataque.
El duelo entre Chile y Francia se disputará a partir de las 12:45 horas en el Aspire Zone, en la cancha número 7 en Doha, Qatar.