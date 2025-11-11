En la Selección Chilena sigue siendo un importante tema quien será el próximo entrenador de ‘La Roja’ para liderar un nuevo proceso pensando en los próximos desafíos del equipo de todos, en la que varios nombres han aparecido como candidatos.

Ante este tema, el histórico ex portero y mundialista, Nelson Tapia conversó en exclusiva con Bolavip Chile, en la que entregó a su candidato ideal para tomar el mandato en la banca de la Selección Chilena, siendo este Manuel Pellegrini.

“Yo lo único que escucho y el único que hace muchos años ya debió haber estado con nuestra selección es Don Manuel Pellegrini, todo el mundo lo sabe, es la persona más capacitada y el mejor entrenador que hemos tenido en el fútbol chileno”, parte señalando Tapia.

Agregando a esto, el ex guardameta dejó más que claro que el hoy director técnico del Real Betis ya debería haber tomado el mando de la Selección Chilena desde hace un buen tiempo y espera que en esta oportunidad, si se pueda concretar su arribo.

Tapia propone a Pellegrini para La Roja | Foto: Photosport

“Que no esté con nosotros o que no esté liderando nuestra selección es muy raro, pero él para mí es la persona más indicada. Es nuestro mejor entrenador, la mejor representación de técnico que tenemos es él, sería maravilloso que lo pudieran traer”, remarcó.

El recambio en el arco de La Roja

Concluyendo, Tapia habló también de lo que es la situación que se vive en el arco de la Selección Chilena, en la que el histórico está muy tranquilo con los nombres que han aparecido para la portería del equipo de todos.

“Me parece que hay recambio, en las últimas citaciones se han incorporado chicos nuevos que no habían estado antes en los procesos, pero me parece que tenemos recambio, no sabría decirte quién debería ser el titular, porque eso lo ve el técnico, pero si tenemos gente joven para el recambio”, cerró.