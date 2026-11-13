El técnico de la Selección Chilena, Nicolás Córdova analizó la caída ante Colombia (1-0) en lo que fue quizás uno de sus últimos partidos al mando de La Roja. El entrenador que acumula 17 meses de interinato en el ‘Equipo de Todos’, valoró lo exhibido por sus pupilos pese a la derrota en Cali tras un autogol de Guillermo Maripán.

“Quise darle continuidad a lo que hicimos con México, hubo un cambio de sistema. Se compitió y hay que seguir mejorando. Estos partidos son muy positivos para jugadores que no tienen muchos partidos, que vivan estas experiencias, y vamos a seguir insistiendo en eso, porque estos partidos son para ellos”, comentó Córdova en conferencia de prensa.

Córdova además aseguró que gran parte del trámite pasó por la gran diferencia en el despliegue físico de ambas selecciones. “Físicamente es muy difícil competirle a Colombia, ellos cubren el cancha con dos zancadas, nosotros tenemos que meter tres para poder llegar. No es una excusa, simplemente lo es, por lo tanto el desgaste físico que tú vas generando es mucho mayor”, reconoció.

Nicolás Córdova: “Estoy disposición de la Federación de Chile”

Pese a dicha diferencia, el DT se mostró optimista de cara al futuro. “Veo esto con mucha esperanza, porque hay jugadores que crecen, hay jugadores que hace 6 meses no estaban en la selección y hoy están, están creciendo, están jugando. No nos sobra nadie, estos partidos son demasiado importantes para medir la competencia, la última vez que vinimos acá nos llevamos 4 goles, hemos cambiado la imagen, pero es complejo. Los jugadores deben empoderarse”, apuntó.

Finalmente, el exfutbolista también tuvo palabras para su continuidad al mando del ‘Equipo de Todos’. “Estamos esperanzados para lo que viene, de aquí para adelante lo que pase, no lo sabemos, estoy a disposición de la Federación, y estoy muy orgulloso de lo que hicimos este año y van a seguir apareciendo jugadores para esta selección”, cerró.