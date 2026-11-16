Sorpresa en La Roja: Chile confirma un nuevo convocado para enfrentar a Colombia

El entrenador de la Selección Chilena, Nicolás Córdova confirma un nuevo convocado para enfrentar a Colombia.

La Selección Chilena empieza a preparar sus últimos detalles para lo que será su segundo duelo amistoso en esta Fecha FIFA ante Colombia, el que todo parece indicar que se disputará en el Estadio Monumental, tras un inesperado cambio de última hora.

A un día de lo que será este compromiso, el entrenador Nicolás Córdova sorprendió a todos con una nuevo convocado para el duelo ante los ‘Cafeteros’, el que ya se sumó a los trabajos del equipo de todos pensando en este partido.

Se trata del defensor chileno-español, Thomas Coulombe, quien se sumará a los trabajos del entrenador de la Selección Chilena y tras su gran actuación con ‘La Roja’ sub 20 en el empate a dos tantos ante México en esta jornada, se metió de sorpresa en la convocatoria con la adulta.

Así lo informó hace unos instantes el entrenador de la Selección Chilena, Nicolás Córdova, en la que indicó que el lateral izquierdo que milita en el Espanyol B de España, fue citado en la selección.

Coulombe es el nuevo citado en La Roja | Foto: Photosport

De esta forma, en la Selección Chilena suman un nuevo nombre para este compromiso, en la que Coulombe podrá suplir la ausencia de Diego Ulloa, quien fue liberado de la convocatoria tras el primer duelo ante Colombia.

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El duelo entre la Selección Chilena y la Selección de Colombia se disputará el martes 17 de noviembre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Monumental.

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