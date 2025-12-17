En Colo Colo buscan deshacerse del delantero uruguayo Salomón Rodríguez, quien llegó como una gran apuesta esta temporada desde Godoy Cruz, en una compra de 1,2 millones de dólares por el 50% de su pase.

Pero el jugador de 25 años nunca se pudo adaptar al Cacique y quedó muy al debe en su primera campaña en el Estadio Monumental, donde disputó 26 partidos y anotó solo tres goles.

Su fichaje terminó siendo bastante cuestionado, ya que no pudo ser titular y hubo nueve duelos en los que ni siquiera fue convocado.

Es por esto que tanto la dirigencia de Colo Colo como su representante acordaron buscarle una salida en este mercado de fichajes, que sería a préstamo, pues tiene contrato vigente con los albos hasta 2027.

Hasta el momento no ha aparecido ningún interesado en sus servicios, mientras que Godoy Cruz sigue reclamando que Blanco y Negro no ha pagado todas las cuotas por su pase.

Así lo repasó este miércoles el presidente del Tomba, José Mansur, quien en diálogo con Radio Cooperativa hizo público que el Cacique “tiene una cuota vencida que no la ha pagado”.

Además, descartó aceptar de vuelta al futbolista para subsanar esta deuda: “No, Colo Colo me tiene que pagar a mí, es lo único que necesito”.

En esa misma línea, el timonel del equipo que descendió en Argentina, le cerró todas las puertas a un eventual regreso de Rodríguez a Godoy Cruz, considerando que se elevó mucho su sueldo en Macul.

“No, no. Aparte los niveles salariales nuestros no son esos”, sostuvo Mansur, que acaba de ser electo en el club mendocino.

En Godoy Cruz no quieren nada con Salomón Rodríguez.

En síntesis