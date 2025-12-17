El Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) entregó su resolución definitiva respecto a los recursos de reposición presentados por los involucrados en el denominado Caso Sartor que remece a Azul Azul. El organismo decidió mantener las inhabilidades temporales y modificar parcialmente algunas de las multas aplicadas por infracciones a la Ley de Mercado de Valores, cerrando así una etapa clave del proceso sancionatorio.

Uno de los nombres más relevantes dentro del dictamen es el de Michael Clark, actual presidente de Azul Azul y director de Sartor.

Según reveló La Tercera, la CMF resolvió confirmar la multa de 65.000 Unidades de Fomento, cifra que ronda los 2.500 millones de pesos, junto con la sanción accesoria de inhabilidad por cinco años para ejercer como director o ejecutivo en entidades fiscalizadas. De hacerse efectiva, esta medida dejaría a Clark impedido de seguir encabezando la concesionaria que administra a Universidad de Chile.

Michael Clark recibe un duro mazazo por parte de la CMF por el Caso Sartor (Foto: Photosport)

Los demás apuntados del Caso Sartor

El caso también contempló decisiones respecto a otros personeros de Sartor. Sobre Pedro Pablo Larraín Mery, presidente del directorio de Sartor AGF, la CMF fue tajante: rechazó completamente su reposición y ratificó la multa máxima de 80.000 UF, equivalente a más de 3.000 millones de pesos, tras considerarlo responsable directo de las irregularidades detectadas.

En tanto, el organismo sí aceptó ajustes parciales en las sanciones de Alfredo Harz y Mauro Valdés, ambos también vinculados a la firma administradora de fondos. Harz vio reducida su multa desde 75.000 a 65.000 UF, mientras que Valdés pasó de 45.000 a 35.000 UF. Pese a estas rebajas, ambos deberán igualmente cumplir con una inhabilidad de cinco años para ocupar cargos ejecutivos en entidades reguladas.

Respecto al director Rodrigo Bustamante, la CMF decidió mantener íntegramente la sanción original: 35.000 UF de multa y la prohibición de ejercer funciones directivas en empresas supervisadas. Según antecedentes del caso, los fondos administrados por Sartor habrían financiado a personas y sociedades relacionadas, vulnerando la normativa del mercado financiero chileno.

El dictamen también incluye sanciones para Juan Carlos Jorquera, Miguel León y Óscar Ebel, cuyas multas quedaron fijadas en 35.000, 10.000 y 22.500 UF, respectivamente. Con ello, la CMF reafirma su postura frente a las operaciones irregulares que motivaron una investigación que se extendió por meses.

Tras esta resolución administrativa, los sancionados aún cuentan con una instancia más: la opción de recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago, donde podrán solicitar la revocación o modificación de las multas y sanciones impuestas. El proceso judicial, sin embargo, podría extenderse varios meses antes de alcanzar un fallo definitivo.

DATOS CLAVE

La CMF ratificó la sanción contra Michael Clark (presidente de Azul Azul): una multa de 65.000 UF (aprox. $2.500 millones) e inhabilidad por cinco años para ejercer cargos directivos.

De ejecutarse la sanción, Clark quedaría impedido de seguir liderando la concesionaria de Universidad de Chile.

Pedro Pablo Larraín (Sartor) recibió la multa máxima de 80.000 UF, mientras que otros directivos como Harz y Valdés obtuvieron rebajas parciales en sus multas, pero mantienen la inhabilidad.

El Caso Sartor investiga el financiamiento irregular a sociedades relacionadas mediante fondos administrados, vulnerando la Ley de Mercado de Valores.