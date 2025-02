Corentin Moutet (66°) está en la gira sudamericana ATP. El tenista francés llegó a octavos de final en Buenos Aires y se despidió en su debut del Río Open, torneo categoría 500 y el más importante de Sudamérica.

Al francés no le fue bien, pues cayó por 6-3 y 7-6(1) ante el argentino Tomás Martín Etcheverry (43°). El deportista de 25 años realizó el show completo en el partido que se jugó en la quadra 1.

Moutet en el cuarto juego pateó un micrófono y lo retiró de la cancha. “Toqué el micrófono, devolví y toqué el micrófono. Me puedo torcer el tobillo”, expresó en el momento.

Durante el partido, el tenista francés mostró su impredecible tenis. Sacó por abajo, sorprendió con drops e incluso se ganó la ovación del público que coreó su apellido.

Etcheverry se mantuvo sólido, no se dejó distraer por un estilo poco convencional y logró avanzar de ronda ganando en sets corridos. Moutet ahora vendrá al ATP 250 de Santiago.

Corentin Moutet se despide tempranamente en el ATP de Río. (Foto: Getty)

Corentin Moutet regresa al ATP 250 de Santiago

El tenista defiende semifinales en el Chile Open, en una participación donde superó a Nicolás Jarry por un doble 7-6 y en la cual cayó frente a Alejandro Tabilo por 6-4, 4-6 y 5-7.

El francés fue pifiado por el público chileno en ambos compromisos. E incluso se mostró decepcionado tras la derrota ante Nico. “Es lamentable porque no hubo un ambiente agradable. Me gusta jugar en Chile: en la qualy y en todos mis partidos me apoyaron porque abrí mi corazón, le di mucho a la gente y compartí con ellos, el deporte está hecho para eso. Mi entrenador y mi familia están aquí, sé lo que he hecho bien o mal y hoy lo he hecho todo bien”, dijo tras aquel encuentro.

Después Jarry y Moutet se vieron las caras en Roland Garros. En la previa, el dueño de casa hizo un llamado. “Recuerdo bien la bienvenida que me dieron en su casa. Espero que ustedes tengan ganas de mostrarle que esta vez nosotros estamos en casa. Estén listos y ruidosos. Aquí está París”, mencionó.

Finalmente, el chileno fue pifiado durante el partido que ganó el francés por 6-2, 6-1, 3-6, 6-0 en la primera ronda. Ahora, el jugador de 25 años volverá a la casa de la Torre de Santiago.