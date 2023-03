El rarísimo villano que aseguran aparecerá en The Batman 2 y tendrá su propia película

En un inesperado giro en los eventos para el Universo DC, un reporte apunta a la aparición de un rarísimo villano en The Batman 2, la secuela para la película de 2022 que está preparando Matt Reeves, y que también podría tener una película en solitario a cargo de un connotado director de cine y series de terror.

¿Qué villano aparecerá en The Batman 2?

De acuerdo con Deadline, el cineasta Mike Flanagan presentó un pitch a Warner Bros. para crear una película en solitario de Clayface, el clásico integrante de la galería de villanos de Batman con cuerpo de arcilla y la habilidade para cambiar de forma.

Si bien la potencial producción centrada en el personaje no ha sido aprobada aún, los estudios tampoco han rechazado del todo la idea. No hay ofertas ni acuerdos, sostienen desde el medio.

Y si bien, Flanagan no estaba haciendo un perfil del personaje para su aparición en The Batman 2, sí hay rumores de que como los guiones están cambiando constantemente, Clayface sería una de las grandes adiciones al DC Elseworld que está proponiendo Matt Reeves.

El llamado para los fanáticos es a mantener en calma las ansias, hasta que al menos se concrete alguno de los proyectos.

Esto a propósito de que aún está por verse si Clayface será puntualmente una conexión entre el Elseworld de The Batman 2 y las películas y series que están preparando James Gunn y Peter Safran en la expansión futura de DC en el cine, cuya primera etapa ha sido denominada como Gods and Monsters – Chapter One.