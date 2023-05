Entre la noche del martes y la jornada del miércoles, se vivió uno de los episodios más vulgares en la teleserie de quiebre amoroso entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia.

La ex chica Mekano llegó a publicar la imagen de una prenda de lencería sucia, insinuando que la actual pareja del Mago, Maite Orsini, padecía un enfermedad en sus partes íntimas.

El ex futbolista salió a reaccionar pidiendo que lo dejara en paz, que dejara de atacar a las mujeres que han tenido algo con él. Pero lo más importante: dejó claro públicamente que no quiere recuperar la relación con su ex esposa.

Tras las publicaciones, Aránguiz se lleno de críticas e incluso se alzó hasta los trending tópica de Twitter, porque los usuarios criticaron la vulgaridad de sus últimos posts.

El detonante de la rabia de Daniela Aránguiz

Es por eso,que Daniela tuvo que dar explicaciones una vez que llegó al panel Zona de Estrellas. En el programa, su compañera y periodista Cecilia Gutiérrrez le hizo la pregunta clave: “¿Por qué decidiste hacer estos posteos?”.

“Yo no reacciono si no me hacen algo antes”, partió justificando Aránguiz. Entonces, procedió a explicar que a Valdivia le tocaba quedarse con sus hijos el fin de semana, pero no llegó.

La excusa fue que “se encontraba muy mal” debido a la ingesta de unas pastillas para controlar su salud mental. Daniela aseguró que eso era mentira.

“Un portal me mandó las pruebas con pasajes y fecha de salida. Jorge viajó el jueves a juntarse con su polola en Panamá y, supuestamente, estaba enfermo y no cumplió su responsabilidad como padre “, explicó también.

Entonces, “ahí empezó mi rabia, porque yo creo que todos tenemos derecho a rehacer nuestra vida y estar con la persona que uno quiera, pero primero son las responsabilidades”.

Lo que no debió compartir y el despecho

La reacción ante su enojo ya es por todos conocida. Por eso, Daniela reconoció que “una imagen que no debí haber subido”.

Así se abrió paso a justificar que “yo actué como una mamá dolida, muchas chilenas me deben entender. Yo fui una hija de papás separados y mi papá me hizo lo mismo, me dejó esperándolo” .

“Jorge sabe que eso para mí es muy doloroso y vivirlo ahora como madre es peor”, recalcó.

La conversación luego derivó a la acusación de despecho que hizo el Mago en su contra, y ella admitió que “si la gente me quiere, tiene que quererme por lo que realmente soy, no por un invento de alguien“.

“Y puede ser que tenga un poquito de despechada, un poquito de loca y un poquito de todo lo que dicen, como todas las mujeres, yo creo” , puntualizó.

La pérdida de la dignidad para Daniela Aránguiz

Otra de las acusaciones de Valdivia en contra de Aránguiz fue la falta de dignidad. La reacción de la figura televisiva fue categórica: “Yo quiero decir que la dignidad la perdí cuando te perdoné la primera vez que me fuiste infiel” .

“La dignidad la perdí cuando aguanté agresiones psicológicas, verbales y otras que no voy a nombrar acá”.

“Perdí la dignidad al estar casada 18 años con una persona machista que ni siquiera me dejaba trabajar” , lanzó además.

Por último, se refirió a la relación que actualmente Valdivia sostiene con Maite Orsini. Sobre ese vínculo espera “que esté enamorado y se lo deseo de verdad, de todo corazón (…) Que aprenda el significado de la palabra amor, porque amor es sin traición, sin ser infiel, a respetar a otra persona”.