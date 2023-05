La teleserie de Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz derechamente se está convirtiendo en un thriller psicológico, al más puro estilo de Atracción Fatal. Sobre todo después del engorroso cruce de declaraciones que se registró este martes, en uno de los episodios más escandalosos, indignos y vulgares a lo largo de esta historia.

El nuevo conflicto se detonó el día lunes, cuando la ex chica Mekano acusó al Mago de no “ser responsable” con sus hijos. Esto a propósito de que no pasó con ellos el fin de semana, porque prefirió viajar a Panamá para estar con la diputada de Revolución Democrática Maite Orsini.

Daniela contó que Valdivia justificó la ausencia ante sus retoños asegurando que “estaba enfermo, que se sentía mal con las pastillas”, a pesar del viaje. Es por esto que Aránguiz cree que lo de la crisis de ansiedad fue “un tongo”.

El nuevo cruce entre Jorge Valdivia y Daniela Aránguiz

La respuesta a tales declaraciones en televisión vino a través de Instagram, donde el Mago compartió una historia que le llamaba la atención a su ex mujer.

“Dignidad también te hace falta. Y entender que enamorarse otra vez, pucha que es rico” , le advirtió en el mensaje.

Teleserie de Valdivia y la “despechada” Aránguiz vive su episodio más vulgar.(Foto: Instagram)

Alertada de tal publicación, Daniela apenas dejó pasar un par de minutos antes de lanzarle de vuelta una contundente respuesta, por las historias de su perfil.

“Habla de dignidad? jajaja, la fecha” , escribió Aránguiz, al publicar capturas de pantalla que muestran un supuesto chat con Orsini, donde la diputada le confirma que Jorge fue a visitarla a su casa, después de llegar del viaje que hizo con su familia a Estados Unidos en enero.

Esto, en la misma fecha en que el mismo Valdivia continúa tratandola de “amor” a Daniela.

Pero no contenta con la revelación de ese pantallazo, publicó otros que evidencian la declaración de amor eterno que le hizo ese mismo 11 de enero. El chat muestra una colección de mensajes cursis escritos por el ex futbolista.

El remate de todo vino cuando Daniela Aránguiz compartió una cuarta captura de pantalla en la que se alcanza a ver un intercambio de imágenes, donde aparece un calzón sucio y un tubo de Clotrimazol .

La insinuación que hizo la panelista de Zona de Estrellas es evidente, ya que se trata de un medicamento antimicótico que se usa comúnmente para el tratamiento de enfermedades infecciosas tales como infecciones vaginales, candidiasis oral, y dermatofitosis (tiña), y su acción consiste en detener el crecimiento de los hongos que ocasionan la infección.

“Ser digna! Prefiero ser limpia. Una cosa es ser bruja y otra ser cochina” , añadió Aránguiz en la imagen que capturó la cuenta Infama.

Si bien no especificó a quién pertenecía la pieza de lencería, su rápida viralización alzó la tesis de que la prenda pertenecería a la parlamentaria. Eso, al mismo tiempo que Daniela Aránguiz se hizo trending topic en Twitter, debido a que los usuarios condenaron su publicación por su vulgaridad.

El ultimátum de Jorge Valdivia

Con el mismo fondo rosado y letras blancas del mensaje sobre la “dignidad”, Jorge Valdivia superado por los ataques de Daniela publicó un extenso ultimátum para ella.

“Daniela Aránguiz que mujer más despechada y pesada. No hay caso. Me rindo”, admitió el también comentarista deportivo.

Y añadió que “no me dejaste tranquilo en todo este tiempo y vas paseándote por programas de televisión como si fueras una mujer que quiere dar vuelta la página”.

“La gente tiene que saber que me hiciste la vida imposible” , recalcó.

Valdivia continuó su desahogo postulando que “es increíble todo lo que me vienes haciendo últimamente. Terminamos, convéncete por favor “.

“Una pena que tenga que pedirte por favor, por las redes sociales, que me des paz, no entendiste hasta ahora que ya fue“, puntualizó.

Aunque en un ejercicio más bien sarcástico, posteriormente el Mago postula que “por favor no te metas más en mi vida. Te prometo que voy a quedarme solo el resto de mi vida, así ninguna mujer va a sufrir tus constantes ataques “.

“Es lo que querías y bueno ya está, ganaste. Estaré solo. Por favor, te pido basta. Estaré solo el resto de mi vida”, se burló.

El texto estuvo apenas unos minutos en las historias de Instagram de Valdivia y sólo la cuenta Maldita Farándula alcanzó a sacarle un pantallazo.

En el último tramo de la publicación, Jorge indica: “No necesitas insultar a nadie más. No sé como alguien que en todos estos meses hizo vida de soltera, saliendo a fiestas, carretes varios, después decida buscarme”.

“Y como no quiero volver se dedique solo a hacerme y hacerle la vida imposible a quien pudiera estar conmigo “.

“Repito, y por favor acepta mi frase: Estaré solo”, puntualizó Valdivia.

La posición de Jorge Valdivia ante el fin de la relación con Daniela Aránguiz sería definitivo.

Cuando fue encarado por Infama sobre su situación, el ya la reconoce tajantemente como su “ex señora” .