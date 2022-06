Universidad Católica consiguió su boleto a los octavos de final de la Copa Chile imponiéndose nuevamente en el marcador a Unión San Felipe. Los cruzados golearon al elenco del Aconcagua por tres a cero las cuales llegaron mediante Marcelino Núñez y Diego Valencia en dos oportunidades.

Encuentro que contó con la calidad deportiva de Mauricio Isla quien fue elegido como una de las figuras del partido por la transmisión oficial del partido. Ariel Holan es el más contento con la llegada del Huaso, contemplando que celebra la dupla que ha comenzado a formar con José Pedro Fuenzalida.

“Mauricio no venía haciendo 90 minutos por distintos motivos y estos le vinieron muy bien para entrar en ritmo de juego. Con José Pedro Fuenzalida son dos futbolistas de muchísima experiencia, de una larga trayectoria de nivel internacional y que tienen mucha jerarquía, se entienden muy bien”, fueron las palabras que dio en conferencia de prensa.

No fue todo, debido a que además contempló que “Lo que me gustó y me llamó la atención de Isla es que entró en calor en la mitad del segundo tiempo para adelante, ahí produjo algunos piques demoledores en la banda derecha y con el 'Chapa' muy coordinado. Estoy muy contento porque es un salto de calidad para el equipo”.

Mauricio Isla debuta en el fútbol chileno con la camiseta de Universidad Católica. (Foto: Agencia Uno)

En lo que conlleva al partido, el entrenador se mostró contento con el rendimiento del equipo en la cual destacó el posicionamiento en el campo y la forma adecuada para contrarrestar a su contrincante en la cancha de San Carlos de Apoquindo.

“Creo que rondamos un partido más que aceptable, el rival nos planteó un duelo donde se posicionó en su campo, pero corto entre líneas y muy agresivo. Digo aceptable porque el equipo fue construyendo ladrillo a ladrillo el desenlace del partido, hubo mucho mérito de San Felipe y cuando un rival sostiene la intensidad física, el desgaste es grande”.

Además, agregó que “En el segundo tiempo quedaron con 10 y pudimos terminar de redondear un buen trabajo y cerrar una llave que fue dificultosa porque fue un rival duro. En el balance final, lo hicimos muy bien”.

ver también La UC triunfa ante San Felipe en un inspirado debut de Mauricio Isla

Universidad Católica tendrá que dar vuelta la página de este partido para a partir de mañana comenzar a preparar su próximo desafío, donde se tendrán que medir frente al Sao Paulo en la Copa Sudamericana.