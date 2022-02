Universidad Católica consumó este domingo su primera derrota del Campeonato Nacional. Los cruzados no pudieron sumar la victoria durante esta tarde en el Municipal de La Cisterna, donde cayó por tres a dos a manos de Palestino, que se mantiene como uno de los dos clubes nacional sin conocer la derrota durante estos primeros cuatro partidos.

El entrenador del plantel cruzado Cristián Paulucci explicó que no reconoció el rendimiento que mostró el equipo durante este compromiso, apuntando a que no están acostumbrado a ver un mal pasar por el primer equipo.

“Habíamos hecho un buen partido hasta el penal de ellos, hasta el empate, después nos desenfocamos y no hicimos un buen partido, no fue la Católica que estamos acostumbrados a ver y perdimos merecidamente”, comenzaba detallando el estratega al respecto de lo ocurrido en La Cisterna.

Sobre el análisis del partido, el entrenador detalló que “Sabíamos cómo iban a jugarnos, fue una cuestión netamente nuestra, si nosotros no hacemos un buen partido, regular, las cosas salen como salieron. No hicimos un buen partido, hasta el penal de ellos podríamos haber convertido uno más, luego Palestino empezó a manejar la pelota”.

Además, sobre esta misma parada, el entrenador aclaró los puntos en los que el equipo se vio más bajo. “No tuvimos el balón, somos un equipo protagonista. Hoy no mostramos ese protagonismo por momentos. Hasta el penal de ellos sí lo mostramos. No tuvimos la pelota, no nos pasamos fácilmente el balón, nos hicieron correr y por eso nos superaron, no hay que poner excusas, fueron un justo ganador (Palestino), trabajando y corrigiendo errores”.

Finalmente, el entrenador tendrá una semana para planificar y trabajar en los errores cometidos durante este compromiso. “Seguimos trabajando con la misma idea. No vamos a cambiar nada porque un jugador tenga un rendimiento bajo, no hay que dramatizar, algunas veces te toca jugar mal. No es para juzgar a nadie, estamos molestos porque no hicimos un buen partido”.

Universidad Católica tendrá siete días para preparar su siguiente partido, producto de que el próximo domingo enfrentarán como visitante a Cobresal en el norte del país.