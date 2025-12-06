Universidad Católica tiene hoy un importante encuentro dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ disputarán su último partido en el torneo nacional ante Unión La Calera en el Claro Arena.

Este compromiso es importante para la UC, en la que en caso de igualar o ganar a los ‘Cementeros’, logrará asegurar su cupo al Chile 2, el que le permite decir presente en la Copa Libertadores 2026.

Para este duelo, hay una gran figura de la Universidad Católica que podría disputar su último encuentro con la camiseta de la ‘Franja’, tras conocerse una importante noticia sobre su futuro en las últimas horas.

Se trata del atacante nacional, Clemente Montes, quien podría en esta jornada tener su último encuentro con la camiseta de la UC, debido a un importante interés que han mostrado en él desde el fútbol europeo.

Desde Europa vienen por Montes

En las últimas horas, el periodista de TNT Sports, Jorge Cubillos informó en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de que al delantero nacional lo estarían siguiendo desde Europa.

Montes podría partir al fútbol europeo | Foto: Photosport

¿El destino? el comunicador señaló que desde el fútbol de Bulgaria estarían siguiendo al delantero de la Universidad Católica, en la que parece ser hasta día de hoy su gran propuesta para poder partir.

El periodista no dio detalles del club que lo sigue, pero si confirmó que es una opción que podría seducir a Clemente Montes para tener su revancha en el fútbol europeo, tras lo que fue su fugaz paso por el Celta de Vigo B en España.

Los próximos días sin duda que podrían ser claves para conocer del futuro del delantero de los ‘Cruzados’, en la que Montes analizará si seguirá en el club para el 2026 o armará sus maletas para partir por una nueva experiencia.

