Un tremendo terremoto se ha vivido en las últimas horas dentro del fútbol chileno y todo tras confirmarse una nueva salida de un entrenador en uno de los equipos de la primera división.

Se trata del estratega, Cristian Paulucci, quien dejó de ser el entrenador de Deportes La Serena en las últimas horas y todo esto debido a los últimos malos resultados en el equipo.

Así lo confirmó el club granate en un comunicado oficial, en la que indicó que el entrenador argentino no seguirá en la institución e informaron que en las próximas horas indicarán que tomará el mandato del equipo.

“Club Deportes La Serena informa que, a contar de hoy, el señor Cristian Paulucci deja de ejercer el cargo de Director Técnico del Primer Equipo, junto a su Cuerpo Técnico'”, fueron algunas de las palabras que dejaron del equipo de la cuarta región.

Paulucci deja Deportes La Serena | Foto: Photosport

De esta forma, Deportes La Serena comenzará lo que es su búsqueda de nuevo entrenador para lo que resta de este 2025, en donde el gran objetivo del equipo es mantenerse en primera división.

Los números de Paulucci en La Serena

El entrenador argentino dirigió 15 encuentros con Deportes La Serena entre la Liga de Primera y Copa Chile, en la que sumó cinco victorias, tres empates y siete derrotas.