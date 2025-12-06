Universidad Católica tiene hoy un partido importante dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Cruzados’ se enfrentarán ante Unión La Calera en el Estadio Claro Arena, partido en el que tan solo necesitan un empate para asegurar el Chile 2.

Para este duelo, el estratega Daniel Garnero ha trabajado con todo junto a sus dirigidos para llegar de la mejor forma posible a este duelo, el que saben que es importante para lograr su anhelado objetivo.

Sin duda que la gran noticia para el DT argentino en esta jornada es poder contar con su goleador, Fernando Zampedri, quien fue absuelto de su sanción y será de la partida los ‘Cementeros’.

La formación de la Universidad Católica será con: Vicente Bernedo en portería; Tomás Asta-Buruaga, Daniel González, Banco Ampuero y Eugenio Mena en la defensa; Gary Medel, Jhojan Valencia y Agustín Farías en el mediocampo; Eduard Bello, Fernando Zampedri y Clemente Montes en delantera.

Zampedri será opción en la UC | Foto: Photosport

El duelo entre Universidad Católica y Unión La Calera se disputará este sábado 6 de diciembre a partir de las 18:00 horas en el Claro Arena.

