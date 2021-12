El estratega cruzado entregó la fórmula que levantó a un camarín golpeado que no encontraba el rumbo con Gustavo Poyet en la cancha y el convencimiento que tuvo el plantel tras la derrota en el clásico con Colo Colo.

Universidad Católica tuvo que remar desde atrás en el Campeonato Nacional 2021 para quedarse con el tetracampeonato, toda vez que Colo Colo no dio tregua en largos pasajes y el elenco cruzado no encontraba el rumbo bajo el mando de Gustavo Poyet.

Tras la salida del uruguayo, Cristian Paulucci asumió el primer equipo y tuvo un registro sencillamente impresionante, perdiendo un solo partido de 14 ante Colo Colo en el Estadio Monumental: “Recuerdo que cuando perdimos el clásico con Colo Colo en el Estadio Monumental, estábamos muy golpeados, pero dije que íbamos a dar batalla”, comenzó diciendo en diálogo con Radio ADN.

El estratega de la UC contó cómo levantó al equipo que no encontraba el rumbo con Poyet: “Ese conocimiento (del plantel) fue importante cuando se fue Gustavo Poyet, pues al que viene de afuera le puede costar un tiempo adaptarse. Uno como ayudante siempre con educación y sin tratar de invadir al técnico titular puede tratar de influir”, reveló.

Bajo esa misma línea, aportó que “Cambiamos la metodología, porque la de Ariel Holan es la que más me gusta. Pero esto no se trata de copiar y pegar, porque si no, todos los entrenadores seríamos Marcelo Bielsa. Con ese método, había que reencantar al jugador de la UC, convencerlo de nuevo y sacar lo mejor de cada uno de ellos, respetando las características de cada uno”.

Para cerrar, el argentino reveló que un momento clave en el tetracampeonato fue una charla post caída ante los albos: “El Chapa Fuenzalida, Germán Lanaro y Fernando Zampedri dijeron delante de todos algo que a mí me dio más fuerza e hizo creer que íbamos por buen camino, y que los triunfos anteriores a perder con Colo Colo no era casualidad”, remató.