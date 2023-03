De ser considerado a no aparecer ni en las citaciones de Ariel Holan: El juvenil Brayan González no ha tenido minutos en este torneo

Brayan González en la previa del torneo se esperaba que fuera uno de los jugadores que cumpliera los minutos sub 21 para Universidad Católica, sin embargo esto no ha sucedido y el joven mediocampista cruzado no ha visto acción en el Campeonato Nacional.