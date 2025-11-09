El presidente de la ANFP, Pablo Milad se refirió a un tema que se ha venido dando en el último tiempo: la reprobación del público de los estadios cuando él aparece.

Sin embargo, el mandamás desconoce los hechos afirmando que eso pasó una sola vez, cuando en las últimas semanas sintió la reprobación en dos lugares diferentes, primero, en Santiago con motivo de la final del Mundial sub 20 en el Estadio Nacional, y el fin de semana pasado en Coquimbo con motivo del campeonato obtenido por los piratas.

“Estadios, no. Fue una vez, solamente. Tampoco es general. No lo ponga en general. Siempre van a cargar sobre la figura que aparece y da la cara. Eso es normal“, indicó en conversación con La Tercera.

Agregando que “siempre es así y así lo asumo, pero nosotros cumplimos con todo lo que teníamos que hacer como dirigentes. Lo otro es que tendríamos que dirigir y jugar. Eso nos falta, nomás”.

Pablo Milad aclara que sólo una vez lo han pifiado en los estadios.

Pablo Milad además afirma estar muy conforme con su mandato. “Tenemos la conciencia tranquila. Hemos dotado de todo lo que se necesita a nivel de Selección. Hemos mejorado instalaciones, hay un nuevo complejo, José Sulantay, que es una inversión de US$ 3,5 millones, modernización de Juan Pinto Durán, de las canchas, los centros de entrenamientos, las luminarias”, explica.

En esa misma línea intenta dar cátedra de gestión. “Eso es lo que tiene que hacer un dirigente: satisfacer necesidades para que haya un hábitat adecuado para el entrenamiento, para tratar de mejorar, de obtener mejores resultados”, afirma.

Volviendo al tema de la reprobación a su persona, Pablo Milad insiste en que “uno siempre trabaja por convicción, no por felicitaciones, que no existen. Lo que destaco es que los medios solamente se preocupan del aspecto del rendimiento que es normal, como hinchas. Yo también soy hincha. Pero no ven todo lo que se está haciendo, desde el punto de vista integral. No se han preocupado de eso.

Pablo Milad culpa a los medios

“Siempre se preocupan de lo negativo. Siempre de resaltar la chimuchina. ‘Me comentaron, me dijeron, yo creo’. Las opiniones personales las dan como noticias y uno no puede estar saliendo a cada rato a clarificar las noticias que no son reales, porque eso cansa”, disparó.

Video: Así recibió el público a Pablo Milad en la premiación del Mundial sub 20