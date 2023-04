Fernando Zampedri niega de lleno una crisis en Universidad Católica: "Nunca hubo roces, somos jugadores grandes, no pasa nada"

Universidad Católica no viene de una buena semana y tampoco de buen momento, pues los cruzados no han sabido de victorias en sus últimos cuatro partidos y suman tres empates y una derrota en el Campeonato Nacional 2023.

Además, los cruzados tendrán que enfrentar a Universidad de Chile en la versión 196 del Clásico Universitario y les resulta crucial volver al triunfo para no perder pisada a a los primeros puestos de la tabla de posiciones.



En diálogo con los medios, Fernando Zampedri habló en la previa y le consultaron sobre la preparación con miras al compromiso contra los azules. El goleador cruzado reconoció que no han obtenido los resultados esperados, pero que continúan trabajando en aquello.

"Muy bien. Nos estamos preparando de esta manera para enfrentar el clásico, son partidos diferentes a todos y tratar obviamente siempre de ganar y ojalá que así sea. Queremos ser el equipo de las primeras fechas, nos hemos ido diluyendo un poco, pero tenemos la plena confianza en el equipo, en el grupo, en el técnico", empezó manifestando el argentino.

El delantero asegura que no hay una crisis en el plantel | Foto: Photosport

"La verdad que no pudimos sacar buenos resultados en las últimas fechas, pero estamos trabajando para eso. Estamos queriendo ser positivos en poder ganar este partido que para nosotros es para despegar desde donde estamos y que un clásico siempre es importante", agregó.



Por otra parte, también descartó de lleno que exista algún quiebre dentro del camarín luego de todo lo que ha salido a la luz en los últimos días.

"Bien, el camarín siempre estuvo bien. Nunca hubo roces, somos jugadores grandes, no pasa nada. Solamente que por ahí cuando, quizás el equipo no juega bien y los resultados no se empiezan a dar, se empiezan a hablar a algunas cosas, pero está todo más que bien en el club y eso es lo más importante", cerró.