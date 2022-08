El ex arquero de la Selección Chilena no tuvo piedad con Ariel Holan y abrió el debate sobre el arco cruzado, donde asegura que La Roja perdió un arquero luego de la no continuidad de Sebastián Pérez tras el retorno de Matías Dituro.

Universidad Católica ganó el pasado martes la ida de los octavos de final de Copa Chile ante Audax Italiano y de alguna forma hay más tranquilidad en la precordillera, pues lograron volver a los triunfos.

La labor de Ariel Holan en su retorno a la UC no ha estado excenta de cuestionamientos, ya que algunos hinchas esperaban que el equipo mostrara algo muy distinto a lo realizado con Cristián Paulucci en el primer semestre. Sin embargo, salidas de jugadores y la tardanza en la puesta a punto del plantel ha complicado en algo el escenario.

Luis Marín se refirió en Todos Somos Técnicos a la labor del entrenador en San Carlos de Apoquindo y afirmó que es alguien muy distinto al proceso que llevó a cabo en el 2020 e incluso para mal. El ex portero además aseguró que el argentino estaba pidiendo más refuerzos en una situación que solo podían traer tres y puso el caso de Matías Dituro.

"Creo que llegó otro Holan del anterior, para mi es totalmente distinto y para mal. No me da la impresión del técnico anterior en personalidad, en el trato con los jugadores, en lo que quiere en su día a día. No sé si tanto por los cambios que puede hacer en un partido, sino que a él lo veo totalmente distinto. Un técnico que se puede molestar más de la cuenta", comenzó explicando.

"El quería más en un momento que se podían traer tres jugadores, pero a mi parecer se le fue todo el dinero en retener a Dituro. ¿Tú crees que Dituro viene por lo que tenía anteriormente? Me parece que Holan ya está trabajando el año que viene. A Dituro lo hubiese dejado partir, pero si no tuvo ofertas después de lo que hecho en Europa, ahí es pega de su representante" agregó.

El DT argentino retornó a la UC en este segundo semestre tras su paso 2020 | Foto: Agencia UNO

En esa línea con el portero trasandino, es que Marín percibe que a Holan no le gusta Sebastián Pérez y que quedó en claro en la llave con Sao Paulo por la Copa Sudamericana.

"A Holan nunca le gustó Pérez. La inversión que tuvo con Peranic no es la que tuvo con Pérez, el proyecto que puede tener Católica de recuperar algo de plata es con Pérez no con Peranic. A mi parecer lo demuestra en los partidos que lo hizo jugar en la Copa Sudamericana, es como juega en la ida y vuelta con Sao Paulo y después no juega más, después juega Dituro".

Por aquello, el ex meta de La Roja puso en la mesa la situación de Nicolás Peranic. "Las veces que jugó Peranic lo hizo súper bien. Ahora creo que ahí, no sé si tanta responsabilidad de Católica, creo que más responsabilidad del representante de Pérez haberlo sacado. Creo que fue pésimo lo que hizo el representante con Pérez, debió haberlo sacado, no sé quién es", explicó.

"Tapa a un arquero seleccionado, que en esa gira fue para mí el que mejor rindió. Le llegaron más, reaccionó bien, pudo mostrarse. Ya había jugado antes, pero Chile hoy pierde un arquero no por condiciones, sino que por la continuidad que venía trayendo", justificó.

"Es lógico que un arquero de selección que tengas continuidad, es raro que un técnico cite a un arquero sin continuidad. Tiene que ser demasiada la confianza o debe tener muy pocos arqueros y que confie sí o sí en él. Creo que ahí por la apuesta, lo que quería Holan y todo lo que se dió, Chile perdió un arquero", añadió Marín.

El portero no ha tenido continuidad en la UC tras el retorno de Matías Dituro | Foto: Agencia UNO

Finalmente, el comentarista cree que Pérez debería salir a jugar en otro club de Chile o de otro liga en el extranjero.

"Hoy debería salir a jugar ¿el día de mañana donde? A cualquier club de Chile que tenga un buen nivel. Un Unión Española, O'Higgins, hasta Calera si se mantiene a fin de año. Pérez tiene que jugar en Primera en Chile u otro lado. Ahora, por el momento que vivió que la vuelta fue complicada", manifestó Luis Marín.

En eso, es que el ex seleccionado nacional sostuvo que 'Zanahoria' dio la vuelta larga y se terminó transformando en una figura importante para la UC en el tetracampeonato alcanzado en el paso mes de diciembre.

"Desciende con Iquique, fue el que mantuvo la ilusión hasta el último, llega a Católica y paga por él, juega un rato, Dituro se va y fue como ¿qué pasa ahora? Si es que Paulucci trae un arquero o no, se decide por él, sale campeón, figura en algunos partidos en una Católica que venia un poco en baja, después selección y no juega", se expresó el panelista de TST.

"La apuesta fue mala, pero el otro día compartíamos con Johnny (Herrera) lo mismo y no creo que estuviéramos equivocados, los dos fuimos arqueros", sentenció.