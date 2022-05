Luego de la estrepitosa derrota de Universidad Católica ante Flamengo por Copa Libertadores, el ex jugador de la UC Miguel Ángel Neira pide que los cruzados se enfoquen en pelearle el torneo local a Colo Colo.

Universidad Católica no pudo cosechar puntos en el difícil Maracana ante Flamengo, y peor, fue vencida en forma categórica por un cuadro que fue muy eficaz y pegó cuando debía pegar, eliminando a los cruzados de la Copa Libertadores.

Ahora la UC debe vencer o empatar con Talleres de Córdoba para sellar su clasificación a la Copa Sudamericana como tercero del Grupo H y así asegurar más competencia internacional para lo que queda de este 2022.

Sin embargo, Miguel Ángel Neira, cree que la UC debe centrar todas sus energías y recursos en pelearle el Campeonato Nacional a Colo Colo, que ese debe ser el máximo objetivo del entrenador Ariel Holan.

"Si tu analizas los puntajes están cerca de la mayoría de los que están ahí con Colo Colo, gana tres partidos y se mete por la lucha por el título, así que debe enfocarse en el torneo no más", afirma en conversación con Bolavip.

Miguel Ángel Neira quiere que la UC sólo piense en Colo Colo (Youtube)

Respecto al partido de la noche de martes, el mundialista en España 1982 cree que "hubo un equipo muy superior, aunque a mi no me gusta Flamengo y escuchaba a los que comentan decir que es uno de los mejores equipos del mundo, por favor, los mejores equipos del mundo están en Europa, no acá".

ver también Alejandro Lorca deja la crema con hilarante frase en transmisión radial

Agregando que "no vamos a comparar a este equipo con el Liverpool, pero igual muy superior en todas las líneas. Pensé que la Católica iba a ir con equipo alternativo para ir a Brasil, que se iba ya a enfocar en el Campeonato Nacional".