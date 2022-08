La Universidad Católica continúa empeñada en realizar un proyecto importante para el 2023. Al menos, así lo ve la dirigencia de Cruzados y también el técnico Ariel Holan. Uno de los jugadores que debe retornar al club a fines de año es Vicente Bernedo. El joven arquero, de 21 años, partió a la Segunda División y es una de las figuras de la Segunda División. El meta es titular indiscutido en el León de Collao y a fines de temporada debe volver a la institución.

Durante este año, Bernedo, en el cuadro penquista, le ganó la pulseada a Alonso Montecinos y Celso Castillo. Además, el técnico Óscar del Solar está encantado con él. Hasta el momento, el arquero formado en la UC tiene 14 partidos jugados como titular.

"La verdad que fue la mejor decisión que pude tomar en venir a Deportes Concepción. Acá en el club me he sentido bien y la hinchada es importante, siempre están para apoyar y enviar sus mensajes a través de las redes sociales. Creo que estoy haciendo las cosas bien y mi foco está puesto en llegar lo más arriba posible con el club", esgrimió Bernedo en diálogo con BolaVip.

Bernedo se hizo conocido en la Copa Chile 2021 de la mano de Gustavo Poyet. El meta ingresó en una llave ante Deportes Iquique y se lució en la definición a penales tras tapar el lanzamiento a Ariel Coronel. La llave terminó 9-8 en favor de los cruzados. Luego, atajó en la llave ante Everton.

Vicente Bernedo tuvo chances con Gustavo Poyet en la UC y a fines de año debe volver al club (Agencia Uno)

Volver a la UC

Vicente Bernedo, aprovechando su juventud, aprovechó de ir a la última categoría del fútbol profesional en Chile y recibió consejos de uno de los referentes del Campeonato Nacional, Gabriel Vargas, quien es su especie de padrino en Deportes Concepción. "Me llevo bien con él, me aconseja y eso es importante sobre todo para uno que es joven aprender de los más grandes. Siento que este año he aprendido de él y de todos. Considero que es un gran año para mí en lo personal y espero poder llevar a cabo esto más adelante", indicó.

Pensando en su retorno a la Universidad Católica, Bernedo tiene contrato hasta mediados de 2024. "La verdad que soy hincha de la UC, estoy atento a todos sus partidos y siempre quiero que le vaya bien. Solo sé que a fines de año debo presentarme ante el cuerpo técnico del técnico Ariel Holan y no me siento presionado. Hay que ir paso a paso y estoy enfocado en Concepción. Lógicamente, es lindo volver a casa, pero el tiempo dirá que será lo mejor para mi carrera", culminó.