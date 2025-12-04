Universidad Católica vive una semana decisiva dentro de esta temporada 2025, en el que los ‘Cruzados’ están muy cerca de poder asegurar su retorno a la Copa Libertadores 2026, si lograr mantenerse en el segundo lugar de la tabla del torneo nacional.

Por esto, los dirigidos por Daniel Garnero ya empiezan a planificar lo que será su temporada 2026, en el que la dirigencia de la ‘Franja’ ya analiza posibles nombres que podrían arribar al club para el próximo año.

Una de las zonas que buscaría reforzar la UC en el 2026 es en la zaga, teniendo en consideración que el defensor, Daniel González podría partir al fútbol brasileño, y por esto, desde el club ya ven opciones en Chile para poder incorporar un defensor.

González podría partir de la UC | Foto: Photosport

Los dos defensores del fútbol chileno que sigue la UC

En los últimos días, el periodista Jorge Cubillos reveló en TNT Sports dos posibles nombres que asoman como opción para reforzar la defensa de la Universidad Católica en el 2026.

¿Los nombres? dos jugadores que militan en el fútbol chileno, los defensores argentinos Juan Ignacio Díaz de O’Higgins de Rancagua y Germán Guiffrey de Audax Italiano.

El comunicador señaló que ambos jugadores se han sumado a la lista de posibilidades dentro de la Universidad Católica y que al finalizar esta temporada, se podrán analizar sus situaciones ante posibles negociaciones.

En Síntesis…