Universidad Católica vive un cierre de campeonato decisivo. El equipo de Daniel Garnero llega a la última fecha instalado en la segunda posición de la Liga de Primera, y un triunfo ante Unión La Calera le permitiría asegurar de inmediato su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 como Chile 2.

Sin embargo, la planificación sufrió un golpe inesperado en la antesala del compromiso. Aunque la UC ha recuperado piezas en las últimas semanas, también ha debido lidiar con futbolistas que se reincorporan lentamente tras lesiones, lo que complica la conformación del equipo estelar.

En ese contexto, el caso de Cristián “Cimbi” Cuevas se transformó en la principal preocupación dentro del cuerpo técnico.

El zurdo todavía no se recupera del todo de la lesión que sufrió en el Clásico Universitario ante la U | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

Garnero explica por qué decidió dejar fuera a Cristián Cimbi Cuevas

En conferencia de prensa, el adiestrador de 56 años encendió las alarmas al confirmar que Cuevas no será considerado para el duelo decisivo, debido a que no logró superar completamente sus molestias físicas.

“Lo del Cimbi (Cuevas) está muy bien y estamos muy contentos con cómo está progresando, pero los tiempos están muy apretados. Es una decisión mía no considerarlo para este partido“, aseveró.

El entrenador profundizó en su argumento, explicando que el jugador aún no está en condiciones óptimas de competencia.

“Está muy bien, pero no está con ritmo de competencia y si lo necesitamos va a hacer un esfuerzo que nadie me asegura que no le va a traer un problema mayor. Lamentablemente los tiempos se dieron así y hay que tomar una decisión: el Cimbi no va a estar considerado”, sentenció Garnero.