Universidad Católica ajusta sus pasos a seguir en el próximo mercado de fichajes. Antes del cierre de la vigente campaña, la escuadra de San Carlos de Apoquindo tiene claridad sobre qué posiciones debe reforzar.

Al menos, así lo expresó Jorge “Coke” Hevia en los micrófonos de Radio Pauta. El periodista detalló que el conjunto precordillerano tiene cuatro puestos bajo la lupa. ¿Cuáles son?

Además del volante ofensivo que busca Daniel Garnero, la cúpula de la UC contempla otro nombre en el mediocampo, aunque para distintas labores: debe tener tintes defensivos.

A su vez, el club de Las Condes quiere incorporar un lateral izquierdo para sus siguientes desafíos. Al plantel le urge competencia para Eugenio Mena, que a sus 37 años parece ser inamovible en la estelaridad.

Finalmente, Universidad Católica quiere sumar un extremo de jerarquía. En esta posición, la directiva tiene pensado un nombre que cuente con grandes pergaminos: no se descarta que sea extranjero.

Universidad Católica ya piensa en refuerzos para el próximo mercado de fichajes. (Imagen: Photosport)

¿Otro puesto a reforzar para Universidad Católica?

A la par de lo mencionado por el periodista en cuestión, cabe consignar que hay posibilidades de que Vicente Bernedo deje el arco de la UC. La razón: lo siguen desde Argentina.

Según trascendió, el novel portero está siendo tentado por Aldosivi. En caso de concretarse su partida, la institución chilena tendrá que buscarle un reemplazo en el libro de pases.

En resumen…