Universidad Católica ha tenido un importante repunte desde la llegada del entrenador argentino, Daniel Garnero, en la que gracias a ello, el conjunto de la ‘Franja’ hoy en día se encuentra en el segundo lugar de la tabla de posiciones, adjudicándose hasta el momento con el Chile 2, su gran objetivo.

Con este gran repunte, también se han visto grandes actuaciones de ciertos futbolistas del plantel, los que han tirado el carro en la Universidad Católica por este buen rendimiento en el segundo semestre.

Uno de estos ha sido el portero Vicente Bernedo, el golero se ha consolidado en la portería de los ‘Cruzados’ y ha tenido grandes rendimientos, los que le han permitido poder brillar en el club de sus amores.

Sus grandes actuaciones en el fútbol chileno, han hecho que desde el extranjero ya pongan los ojos en el arquero de 24 años y hay un club del fútbol argentino que ya lo empieza a seguir de cerca.

Desde Argentina buscan a Bernedo

A Bernedo lo siguen de Argentina | Foto: Photosport

En las últimas horas desde Radio Cooperativa informaron que Vicente Bernedo es seguido de muy cerca por Aldosivi, club argentino que tiene en carpeta al golero de la UC para el 2026.

“El Tiburón Marplatense, Aldosivi, está mirando al arquero de la Universidad Católica porque quiere rejuvenecer su portería. Uno de los apuntados y que está en carpeta es el jugador de la UC”, señalaron.

De esta forma, en al Universidad de Católica deberán estar bien atentos a lo que será el futuro de su guardameta, ya que comienza a ser observado desde el extranjero pensando en el próximo mercado.

