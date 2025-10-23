La Liga de Primera 2025 se viste de gala este domingo para recibir un compromiso que promete sacar chispas, en donde Universidad Católica recibirá su primer clásico en el Claro Arena ante Universidad de Chile.

Uno que se proyecta para acompañar a Fernando Zampedri en el frente de ataque ante los azules es Diego Valencia, canterano de la UC quien conversó con ESPN Chile y anticipó el duelo con archirrival de los cruzados.

La UC le quiere arrebatar el Chile 2 a la U. | Foto: Photosport

“Los dos equipos nos jugamos cosas muy importantes, somos rivales directos, es un clásico y nosotros vamos a jugarnos todas nuestras fichas”, advirtió sobre lo que está en juego el domingo en la precordillera de la Región Metropolitana.

En esa línea, Valencia no se lo manda a decir con nadie a Universidad de Chile: “Queremos seguir con la buena racha, con el invicto en el Claro Arena y esperamos sacar un resultado positivo pensando en el objetivo de poder entrar al grupo de Libertadores como Chile 2”.

La mesa está servida para que el domingo sea un clásico de alto vuelo en el Claro Arena, donde ninguno de los dos equipos puede regalar nada y está en juego la clasificación a la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores de América.

Clásico Universitario, día y hora

El domingo 26 de octubre a las 12:30 de la tarde, Universidad Católica saltará a la cancha del Claro Arena para recibir a Universidad de Chile en una nueva versión del Clásico Universitario válido por la Fecha 25 de la Liga de Primera 2025.