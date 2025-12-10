En la Universidad Católica es todo alegría tras lo que fue la obtención del Chile 2 dentro del torneo nacional, la que le permite a los ‘Cruzados’ poder decir presente en la Copa Libertadores 2026.

Los dirigidos por Daniel Garnero ya empezarán a planificar lo que será su temporada 2026, la que sin duda estará cargada de competencias, en la que esperan poder luchar por cosas importantes.

Pensando en el próximo año, la Universidad Católica ya tendría una gran noticia, en la que ya tiene a su primer ‘refuerzo’ para el 2026, la que sin duda genera mucha alegría de su entrenador.

Fernando Zuqui: el primer ‘refuerzo’ de la UC

El volante argentino, Fernando Zuqui será el ‘primer refuerzo’ para Daniel Garnero en la Universidad Católica para el 2026, en la que recupera a un importante jugador para el plantel.

Zuqui es el primer ‘refuerzo’ de la UC | Foto: Photosport

El mediocampista sufrió una rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha en el cierre de la primera rueda en el torneo nacional ante Unión La Calera, lesión que lo dejó fuera de las canchas por todo el 2025.

Hoy en día,el jugador de los ‘Cruzados’ ya está entrando en lo que es la recta final de su recuperación y aspira a llegar de buena forma para lo que es la pretemporada del equipo para el 2026, en la que Daniel Garnero sumará una nueva variante en su plantel.

De esta forma, Fernando Zuqui sería el primer gran fichaje de la Universidad Católica para la próxima temporada, en donde el elenco de la precordillera suma una importante variante en el mediocampo.

