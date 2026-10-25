Los cuatro jugadores de Universidad Católica que arriesgan perderse el clásico ante la Universidad de Chile

Los cuatro jugadores de la UC que podrían perderse el Clásico Universitario ante la U.

Universidad Católica tiene un importante desafío dentro de esta jornada en la Liga de Primera, en donde el conjunto de la ‘Franja’ vuelve a ver acción en el torneo y se enfrentará ante Unión La Calera.

El equipo que dirige Daniel Garnero ya tiene todo el foco puesto en lo que será esta recta final del torneo nacional, en el que los ‘Cruzados’ lucharán palmo a palmo el cupo por el Chile 2 con la Universidad de Chile.

Dentro de lo que será esta ardua lucha, el conjunto de la precordillera está muy próximo a disputar un duelo bisagra justamente ante su clásico rival, compromiso que sin duda podría decidir el destino de ambos en esta lucha por el Chile 2.

Por esto, en este duelo ante los ‘Cementeros’, hay jugadores de la Universidad Católica que deberán tener mucho cuidado, ya que en caso de ver una tarjeta amarilla, podrían quedar fuera del Clásico Universitario.

Giani es uno de los apercibidos | Foto: Photosport

Los apercibidos de la UC

Los jugadores de la Universidad Católica que en caso de ver la tarjeta amarilla en esta jornada, se perderían el Clásico Universitario ante la Universidad de Chile serían: Jhojan Valencia, Branco Ampuero, Justo Giani y Jimmy Martínez.

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Estos cuatro jugadores de la UC tratarán de andar con cuidado hoy en el campo de juego, ya que de ver la tarjeta amarilla, serán una baja importante para enfrentar a su clásico rival en el Claro Arena.

El duelo entre Unión La Calera y Universidad Católica se disputará este domingo 25 de octubre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.