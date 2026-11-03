Figura de la Universidad Católica y su tocada de oreja a la U tras la victoria: “No sabían que hacer”

El jugador de la Universidad Católica que dejó este mensaje tras el triunfo ante la U. de Chile.

Universidad Católica sigue saboreando lo que fue una importante victoria dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Cruzados’ vencieron por 1-0 a la Universidad de Chile en el Clásico Universitario y encienden con todo la lucha por el Chile 2.

Sobre esto, en las últimas horas el volante de la ‘Franja’, Jhojan Valencia conversó con Radio ADN y desmenuzó lo que fue esta importante victoria para su equipo, en la que detalló en que la UC hizo un inteligente partido, dejando un comentario feroz por el planteamiento que hizo contra la U.

“Teníamos necesidades diferentes. Siento que fuimos inteligentes, hay que saber plantear los partidos y el profe lo hizo de muy buena manera. Hicimos el gol, lo supimos controlar, los desesperamos y no sabían qué hacer con el balón. Cuando lo cogíamos, buscamos el contragolpe rápido y así nació el primer gol. Estos clásicos se juegan así; mucha intensidad y poco juego”, partió señalando Valencia.

Siguiendo en aquello, el mediocampista colombiano reconoce que esta victoria es una inyección de ánimo tremendo para el equipo, en la que lucharán con todo para poder arrebatarle a la U el cupo del Chile 2.

Valencia habló de todo tras el triunfo en el clásico | Foto: Photosport

“Eso es un envión anímico muy importante para nosotros. Sabíamos que ganar el clásico nos iba a venir muy bien para los partidos que quedan. Nos va a ayudar con el juego, la motivación y la confianza”, remarcó.

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Su duelo especial con Aránguiz y la lucha por el título

Concluyendo, Valencia habló de lo que fue su complicado encuentro con Charles Aránguiz, a quien lo denominó como el jugador más importante de la U y además, el colombiano confesó el momento clave en el que consideró que la UC perdió el título.

“Todos sabemos que es un gran jugador, que es muy complicado sacarle la pelota. Con él fue el duelo más fuerte que tuve”.

“Yo también recuerdo mucho el partido que perdimos en nuestra casa (ante Colo Colo). Creo que de ahí empezamos a bajar el nivel, empezamos a perder y a bajar los niveles individuales“, cerró,