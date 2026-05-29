El comentarista deportivo aclamó lo hecho por el mediocampista colombiano en La Bombonera. Le encantó su rendimiento.

Universidad Católica logró una hazaña: clasificó a octavos de final de Copa Libertadores. El elenco precordillerano derrotó 1-0 a Boca Juniors y accedió a la siguiente fase del certamen continental, lo que fue valorado por Dante Poli.

El comentarista deportivo, en su rol de panelista de ESPN Chile, celebró lo alcanzado por el club que defendió como futbolista y aplaudió a una figura. Le dedicó emotivas palabras a Jhojan Valencia.

¿La razón? El mediocampista colombiano fue uno de los pilares fundamentales del elenco de Daniel Garnero en La Bombonera. Fue el único volante que estuvo en cancha durante los 90 minutos.

Por ello, el recordado zaguero no escatimó en elogiarlo, aunque escuetamente. Escogió los términos minuciosamente para alabarlo: el cafetalero ya es un emblema de la titularidad.

“Hizo un partidazo, viene siendo un punto alto hace mucho rato. Es agresivo, cuando es con lo justo, me parece genial“, lanzó sobre la estrella de Universidad Católica.

Dante Poli se rinde ante Jhojan Valencia en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Jhojan Valencia arrasa en Universidad Católica

Durante la presente campaña, el jugador en cuestión ha disputado una totalidad de 24 compromisos. En tales enfrentamientos, no pudo anotar goles, pero aportó con tres asistencias.

Cabe consignar que Jhojan Valencia concluye su contrato con Universidad Católica el 31 de diciembre de 2026. Por ello, la cúpula de la institución tendrá que decidir si apostar o no por su continuidad.

En resumen:

El comentarista Dante Poli elogió el desempeño del mediocampista Jhojan Valencia en el triunfo ante Boca Juniors.

elogió el desempeño del mediocampista Jhojan Valencia en el triunfo ante Boca Juniors. El volante Jhojan Valencia fue el único mediocampista de Universidad Católica que disputó los 90 minutos en La Bombonera.

fue el único mediocampista de Universidad Católica que disputó los 90 minutos en La Bombonera. El futbolista Jhojan Valencia registra 24 compromisos y tres asistencias durante la presente campaña con el club cruzado.