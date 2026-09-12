Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Liga de Primera

Aseguran que Universidad Católica renovó a estas dos figuras en silencio: “Hasta 2027”

Según trascendió, tanto Branco Ampuero como Jhojan Valencia acordaron sus permanencias en San Carlos de Apoquindo.

Universidad Católica cerró dos continuidades.
© PhotosportUniversidad Católica cerró dos continuidades.

Universidad Católica no quiere problemas al término de esta temporada y por ello se enfoca en el siguiente mercado de fichajes: la escuadra precordillerana concretó dos renovaciones en silencio.

¿Qué pasó? Según señaló la periodista Andrea Hernández en TNT Sports, el conjunto de San Carlos de Apoquindo amarró a un par de figuras estelares para la próxima campaña.

+ Seguinos en

Ellos son Branco Ampuero y Jhojan Valencia. Tanto el defensor central como el mediocampista son piezas indiscutidas en el once inicial, por lo que la directiva de la UC no perdió el tiempo.

Lo de Branco Ampuero ya tiene vínculo de renovación hasta 2027 y Jhojan Valencia también“, comenzó indicando la comunicadora en el programa Todos Somos Técnicos.

Luego, comparó tales situaciones con la del entrenador de la UC y lanzó: “No deja de ser menos importante que para extender el vínculo con Daniel Garnero, quien tenía mayor relación con él era Tati (José María) Buljubasich”.

Branco Ampuero y Jhojan Valencia siguen en Universidad Católica. (Imágenes: Photosport)

Branco Ampuero y Jhojan Valencia siguen en Universidad Católica. (Imágenes: Photosport)

Universidad Católica trabaja en sus renovaciones

Finalmente, la reportera abordó la eventual continuidad del cuerpo técnico. Por el momento, no hay mayores indicios sobre un caso que genera incertidumbre en Las Condes.

Ver también

Sonríe Daniel Garnero en la U. Católica: recupera a importante jugador para la recta final del año

La figura, hoy ausente, del gerente deportivo también condiciona el contexto en el que se podrían dar estas negociaciones (…) Entraría a negociar con Matías Claro. Está complejo”, cerró.

Martín Aliaga
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones