“La cagó, extraordinario”: Histórico de la UC elige a la figura excluyente ante Boca y no es Clemente Montes

El histórico 'Coke' Contreras elige a la figura sobresaliente que tuvo Universidad Católica en histórico triunfo ante Boca Juniors.

En una noche absolutamente mágica, Universidad Católica derrotó con un solitario gol de Clemente Montes a Boca Juniors en La Bombonera y se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Uno que conoce el paño de cerca es ‘Coke’ Contreras, histórico de la UC quien dialogó con Bolavip Chile y analizó: “Espectacular, qué resultado y qué partido hicieron. Ganar los tres de visita nunca se había dado y fue contra Cruzeiro, Boca Juniors y Barcelona”, dijo en primera instancia.

Valencia jugó a un altísimo nivel ante Boca Juniors. | Foto: Photosport

Tras cartón, el ex jugador de fútbol le entrega bonos al DT de los Cruzados por la hazaña en Buenos Aires: “Muy bien planteado por Daniel Garnero, hay mucho mérito en él. ¿Por qué? Uno decía que bastaba con el empate, ¿pero ganar? Muy bien”

Consultado por la figura del compromiso, Contreras no se encandila con el autor del gol y se la jugó de lleno por Jhojan Valencia: “El colombiano la cagó, extraordinario. Hubo otros que estuvieron muy bien también como Clemente Montes”, remató.

Con un Jhojan Valencia y un Clemente Montes descomunal, la UC se clasificó a la ronda de los 16 mejores de América y este viernes conocerá al rival que tendrá que enfrentar una vez finalizado el Mundial de Norteamérica 2026.

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En síntesis

Universidad Católica derrotó 1-0 a Boca Juniors en La Bombonera y avanzó a octavos.

Coke Contreras elogió el planteamiento de Daniel Garnero y destacó a Jhojan Valencia.

Clemente Montes anotó el gol de la clasificación para el conjunto de Universidad Católica.