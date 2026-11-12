El timonel de Cruzados descartó que Universidad Católica le rinda honores a Colo Colo en el próximo clásico en el Estadio Monumental.

Este jueves en Universidad Católica dieron por zanjado la posibilidad de hacerle un pasillo de campeón a Colo Colo en el clásico que se disputará el 22 de noviembre en el Estadio Monumental.

El capitán de la UC, Fernando Zampedri, felicitó al Cacique por el título en la Liga de Primera 2026, pero dejó dudas sobre si le iban a rendir homenaje o no a los albos.

Pero la negativa absoluta vino de parte del presidente de Cruzados, Matías Claro, quien descartó hacer este gesto, argumentando que no es una tradición del fútbol chileno ni tampoco están obligado por las bases del Campeonato.

“A nosotros nos parece que esa es una tradición que más bien se ha tratado de exportar de afuera, no es una tradición que se vive en Chile. No está en las bases del Campeonato así que no veo que sea algo que vaya a suceder”, lanzó el timonel de La Franja.

“Nosotros estamos muy concentrados en el partido, tenemos que ganar esos tres puntos, nos vamos enfocar con todo para poder ganar el partido en el Estadio Monumental”, agregó respecto a la importancia de este clásico.

Cabe recordar que Católica está en la pelea por el Chile 2, por lo que necesita vencer a Colo Colo para mantenerse en la disputa con Universidad de Chile.

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“Creo que ese es el foco el día del partido más que ese tema, que si lo quieren discutir sería importante, pero sería bueno que como fútbol chileno nos organicemos para ese tipo de cosas y no tener que estar discutiéndolo año a año, si es que es necesario o no es necesario hacerlo”, cerró Claro.

U. Católica se prepara para una nueva visita al Monumental. (Foto: Pepe Alvújar/Photosport)

¿Cuándo es el clásico entre Colo Colo y U. Católica?

El clásico entre Colo Colo y Universidad Católica está programado para el domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, válido por la fecha 28 de la Liga de Primera 2026.